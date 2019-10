Jesus arrisca falhar a final da Libertadores

Jorge Jesus arrisca-se a falhar a final da Libertadores, a 23 de novembro. O técnico foi denunciado à Unidade Disciplinar da Conmebol por o Flamengo se ter atrasado dois minutos a regressar do intervalo ante o Grémio, no encontro da 2ª mão das meias-finais da Taça Libertadores. O regulamento prevê um jogo de suspensão para esta infração. Ora, o regulamento da competição prevê que é o treinador que responde caso exista uma demora no regresso da sua equipa do balneário.

A formação do Rio de Janeiro terá até sexta-feira para enviar a sua defesa à Conmebol. Caso a decisão da entidade suceda antes de dia 23 desse mês, JJ arrisca falhar o jogo decisivo.