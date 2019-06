Jesus bem tentou mas Flamengo não deixa tocar na caixinha das multas

Jorge Jesus está a tentar implementar as suas ideias no Flamengo, onde funcionários, jogadores e demais staff vão-se habituando aos métodos do treinador. O português já pediu que a relva dos campos fosse cortada de forma mais curta e perguntou como é feito o controlo da chegada dos jogadores ao centro de treinos.O controlo, conta o Globo Esporte, é feito diariamente pelos funcionários. Os primeiros a chegarem ao balneário, roupeiros, massagistas e enfermeiros, têm a tarefa de controlar a chagada dos jogadores e por cada minuto de atraso, controlado manualmente pelo relógio, o atleta tem de pagar uma multa de 100 reais (cerca de 23 euros), que são depois depositados numa caixinha desses mesmos funcionários.Ora Jorge Jesus explicou depois que nos clube por onde passou esse controlo é feito de forma eletrónica - biometria ou fotos captadas pelas câmaras de segurança.Mas no Flamengo ao que parece vai continuar tudo como está, à moda antiga. Até porque a caixinha dos funcionários é sagrada...