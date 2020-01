Jesus deixa garantia à chegada a Lisboa: «Vou cumprir o contrato com o Flamengo»

Jorge Jesus regressou esta madrugada a Portugal e à chegada ao aeroporto de Lisboa, onde tinha vários adeptos do Flamengo à espera, aproveitou para deixar uma garantia quanto ao seu futuro.





"Vou ficar com o contrato que tenho, vou cumprir e vamos voltar ao Brasil no dia 24. Clubes interessados? O Flamengo...", declarou o técnico português, que mesmo assim não fecha por completo as portas a uma saída... desde que seja para uma equipa que lhe garanta possibilidades de lutar pela Champions."Levantei cinco dedos, falei que há cinco ou seis equipas da Europa que nos podem dar uma Champions e essas vocês sabem quem são... O nosso país está sempre aberto", explicou JJ.A finalizar, Jesus mostrou-se satisfeito pela entrada de mais dois técnicos portugueses no Brasil (Jesualdo Ferreira e Augusto Inácio). "Em pouco tempo entraram mais dois portugueses no Brasil e agora há que tentar demonstrar aquilo que somos, os melhores treinadores do Mundo", finalizou.Lembre-se que o treinador português, que pelo Flamengo conquistou o Brasileirão e a Libertadores, tem vínculo com os cariocas até junho de 2020.