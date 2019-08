Jesus eleito treinador da jornada no Brasileirão

Depois de superada a desconfiança inicial, Jorge Jesus vive em estado de graça no Brasil. O português foi eleito pelos adeptos o treinador da 16ª jornada do Brasileirão, depois de conduzir o Flamengo à liderança da classificação, com uma vitória por 3-0 no terreno do Ceará. Jesus recebeu 58 por cento dos votos, contra 32 por cento de Vanderlei Luxemburgo, treinador do Vasco da Gama. Os restantes votos foram repartidos por Roger Machado (Bahia) e Ney Franco (Goiás)

A equipa da jornada conta com quatro jogadores do Flamengo: Pablo Marí, Renê, Piris da Motta e Arrascaeta, este último autor de um golo sensacional, de bicicleta, e que mereceu elogios de Jesus: "Coisa de génio."

Cuéllar integrado

Na próxima madrugada, a equipa defronta o Internacional, na 2ª mão dos ‘quartos’ da Taça Libertadores, e o treinador já poderá utilizar Cuéllar. O médio tinha sido afastado, depois de ter recusado jogar, numa altura em que discute a sua transferência para o Al Hilal. Mas com as negociações num impasse, Cuéllar seguiu viagem para Porto Alegre. O Flamengo ganhou por 2-0 na 1ª mão e tenta chegar pela primeira vez às ‘meias’ nos últimos 35 anos.