Jesus elogia João Félix e compara-o a Reinier

Em entrevista à CMTV, Jorge Jesus elogiou João Félix e assumiu que já 'utilizou' o jovem avançado do Atlético Madrid para moldar uma das suas pérolas, o jovem avançado Reinier.





"Do pouco que conheço está ali um talento, que vai ser um craque. É um miúdo equilibrado, se tiver um treinador que passe a explicar o talento que tem. Gostava de ter esse papel, claro! Com o Reinier, por exemplo, perguntei-lhe se conhecia o João Félix. Disse-lhe que o João tem um estilo parecido, mas que ele tem coisas melhor do que o João, como por exemplo a capacidade de finalização. Mas também lhe disse 'Tu não sabes driblar, ele sabe'. Comecei a comparar coisas. Não tenho dúvidas de que será uma referência do futebol português", disse.