Jesus emociona-se na condecoração no Rio de Janeiro: «O meu muito obrigado para Portugal»

Um quadro muito especial e não só: veja as prendas que Jorge Jesus recebeu



Jorge Jesus não escondeu a emoção na cerimónia desta terça-feira na qual foi distinguido como cidadão honorário do Rio de Janeiro."Queria agradecer ao presidente desta linda casa, ao governador e aos vereadores… Como português, eu já era um cidadão brasileiro: desde 1500 que Portugal está ligado ao Brasil, os meus professores ensinaram-me que o Brasil era país irmão. Foi assim que fui educado e hoje, ao ser homenageado pelo estado do Rio, sinto um grande orgulho. Se estou aqui devo-o a duas coisas importantes: ao futebol, que eu amo, e ao Flamengo que me permitiu vir treinar o maior clube do mundo. O futebol faz parte da cultura do povo e o futebol no Brasil é cultura. E nós em Portugal fomos habituados há 40 anos, com as novelas, começámos a conhecer a cultura brasileiro, músicos, e hoje em dia já se encontra o contrário. A minha avó era brasileira e estou agradecido… (Jorge Jesus emociona-se e é confortado pela família). Fiquei emocionado porque há uma ligação muito estreita entre estes dois países. Todos têm raízes portuguesas. O meu país está orgulhoso de mim. Para Portugal, sei que estão televiões portuguesas, muito obrigado", afirmou.