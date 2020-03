Jorge Jesus explica regresso: «Quero estar junto dos meus familiares neste momento difícil»

Devidamente autorizado pelo Flamengo, Jorge Jesus regressará a Portugal já na segunda-feira, numa decisão que o técnico explicou com a vontade e necessidade de enfrentar este momento momento difícil, devido à crise em torno do coronavírus, junto da sua família.





"Estava à espera de uma decisão da direção, a estudar e a cuidar do planeamento de trabalho. Mas devido do adiamento do regresso ao trabalho, quero ficar ao lado dos meus familiares neste momento difícil, em que estamos a enfrentar uma pandemia que nos preocupa a todos. Rezo e torço para superarmos rápido essa crise e eu poder voltar ao campo o mais breve possível", explicou JJ, em declarações ao site do Fla.Lembre-se que o estado de saúde do técnico dos cariocas gerou alguma preocupação, já que os seus dois primeiros testes ao coronavírus deram resultados inconclusivos. Ainda assim, um terceiro exame descartou qualquer infeção por parte do português, que assim recebeu luz verde para deixar o isolamento.