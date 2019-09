Jesus: «Na Europa também há clubes com 65 mil no estádio mas parece que estão numa ópera»

Jorge Jesus mostrou-se satisfeito com o apoio dos adeptos do Flamengo e comparou mesmo com os ambientes nos estádios europeus, dizendo que alguns parecem... uma ópera."Quando jogamos no Rio, antes de começar o jogo já estamos a ganhar 1-0. A torcida do Flamengo é vibrante, apaixonada. Há clubes na Europa que também colocam 65 mil pessoas no estádio. Mas não são vibrantes. Parece que estão numa ópera. Aqui é completamente diferente", frisou ao Globo Esporte.Ainda sobre o Velho Continente, o técnico falou de uma ideias sobre os jogadores brasileiros que até terá dado origem a uma expressão em Portugal: "Na Europa existe a ideia de que o jogador brasileiro não gosta de trabalhar. Vou dizer um ditado em Portugal: se tens na tua equipa mais de quatro jogadores brasileiros, estás a fazer uma equipa de samba. Essa é a ideia sobre o jogador brasileiro. Eu vim ver e minha observação é totalmente ao contrário. São totalmente profissionais e têm consciência do que fazem".