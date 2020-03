Jesus no sofá de casa em Portugal, "com o coração no Brasil" e a rever jogos

Jorge Jesus regressou a Portugal na segunda-feira onde se resguarda da pandemia do novo coronavírus, agora que as competições no Brasil também pararam.





Através da conta pessoal de Instagram, o técnico português, de 65 anos, revelou o estado de espírito. "Com coração e mente no Brasil", pode ler-se na descrição da foto onde o treinador aparece equipado com uma camisola do Flamengo, sentado no sofá de casa.A atenção de Jesus, técnico que conquistou a Libertadores e o Brasileirão na época de estreia na América do Sul, estava na televisão que passou um jogo do Mengão em reposição, frente ao Vasco da Gama.