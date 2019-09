Jesus: «Se tivesse um treinador que me ensinasse o que eu ensino, tinha sido 10 vezes mais jogador»

Jorge Jesus explicou, em entrevista ao Globo Esporte, que antigamente as ideias do futebol eram diferentes, nomeadamente naquilo que os treinadores passavam aos seus jogadores. E falou do seu próprio exemplo."Em Portugal já disse a alguns jogadores que trabalharam comigo: 'Quando joguei, se eu tivesse um treinador que me ensinasse o que eu te ensino, Jorge Jesus era 10 vezes mais jogador'. Quando jogava não me ensinaram nada isso. Eu não era um jogador muito forte psicologicamente, isso era uma característica que agora, como treinador, percebo que era muito importante saber naquela altura. Além de outros fatores, que no meu tempo não eram muito importantes. Antigamente não sabiam o que era importante nos momentos do jogo, falava-se mais que o jogador tinha que ter uma boa condição física. Corria, corria, corria, mas bola nada. E quando cheguei a ser treinador fiz tudo ao contrário e comecei a criar coisas que hoje o futebol no Mundo faz", frisou o técnico.Sobre o seu estilo de treinar, Jesus deixou claro que gosta de criar as próprias ideias, que diz terem sido depois aproveitadas por outros: "Eu sou autodidata. Não leio livros sobre futebol. Todo o meu trabalho de campo fui em que criei, fui eu que pensei. Acho que um treinador é isso. Claro que há muitas ferramentas que ajudam o trabalho do treinador, é preciso ter uma estrutura para proporcionar a sua valorização. Não sei explicar muito mais... As minhas exigências estão de acordo com aquilo em que eu acredito. Ao longo dos anos, os caminhos que tracei, tive êxito por onde passei. Na Arábia Saudita fui embora com seis pontos de vantagem na liderança. Saí e não ganharam nada. Fui embora porque quis. Acredito muito naquilo que fazemos e tentamos passar aos jogadores. Temos de ser exigentes em qualquer profissão. Há uma diferença grande entre ensinar e saber ensinar. Ensinar, todos sabem. O saber ensinar é que faz a diferença".