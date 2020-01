Jesus volta ao Flamengo com casa virada do avesso

O Flamengo viveu um ano de 2019 repleto de sucessos sob o comando de Jorge Jesus, mas a verdade é que o treinador, de 65 anos, vai regressar aos trabalhos no Mengão numa fase conturbada do clube. Segundo a imprensa brasileira, o Flamengo passa por um conflito político após a saída de Paulo Pelaipe (ex-diretor desportivo), que levou ao descontentamento dos adeptos. Uma decisão que terá sido tomada pelo presidente Rodolfo Landim sem o conhecimento do ‘vice’ Marcos Braz nem do diretor para o futebol Bruno Spindel.

A trama adensou-se ainda mais após uma alegada tensão entre Jorge Jesus e Marcos Braz devido à possível venda de Reinier para o Real Madrid, por 35 milhões de euros, à qual o dirigente do clube já reagiu.

"Não há desconforto pela questão nem me sinto enfraquecido. Não queria a saída de Pelaipe, mas só quero transmitir tranquilidade para o futebol do clube em 2020. Trouxemos o Jesus porque acreditamos no trabalho dele, mas não preciso dele para analisar a parte financeiro", disse Braz em relação a JJ ter assumido que o Fla "não sabe valorizar os jogadores".

Ora, a imprensa brasileira aponta que Jesus questionou a direção sobre os motivos da saída de Pelaipe e até considera adiantar o seu regresso ao clube para o próximo dia 18, quando o Fla arranca o Estadual.

Michael sem acordo

O Flamengo estava prestes a receber Michael como reforço mas questões financeiras impediram que o avançado, de 23 anos, trocasse o Goiás pelo Mengão. Ainda assim, os clubes continuarão em negociações.