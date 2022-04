João Henriques apontado ao Internacional de Porto Alegre

O técnico João Henriques foi apontado ao cargo no Internacional de Porto Alegre, formação que figura no Brasileirão. O português, de 49 anos, começou a temporada no Moreirense mas deixou de ser o técnico principal em novembro.Segundo a Rádio Grenal, o treinador foi sondado no final do Campeonato Gaúcho, após a demissão do uruguaio Alexander Medina.O experiente Mano Menezes é a prioridade para o emblema canarinho mas João Henriques também surge como opção ao clube que começou o Brasileirão com uma derrota em casa do Atlético Mineiro (2-0).No Brasil, já figuram outros quatro treinadores portugueses: Paulo Sousa (Flamengo), Vítor Pereira (Corinthians), Luís Castro (Botafogo) e Abel Ferreira (Palmeiras).