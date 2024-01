João Victor apresentado no Vasco: «Tenho aqui um dos meus melhores amigos»

João Victor foi apresentado esta terça-feira como reforço do vasco da Gama. O antigo jogador do Benfica, de 25 anos, assinou contrato válido por cinco temporadas e busca relançar a carreira depois da menor utilização em Lisboa.

"O Vasco é um clube tão grande no cenário nacional e mundial. A primeira impressão é muito boa. Regresso ao Brasil, rumo a um lugar receptivo e com jogadores que me receberam bem. Tenho aqui um dos maiores amigos no futebol, que é o Lucas Piton. Estou a sentir-me muito bem e tenho certeza de que será um ano maravilhoso, com um grupo muito unido, algo que é difícil de ver no futebol", registou.

"O diferencial da Europa é o dia a dia em termos de dar 100 por cento, porque se não deres não vais jogar, independentemente de quem sejas. Infelizmente o futebol brasileiro está um pouco amador em relação à Europa. Não há espaço para errar, temos de estar sempre focados em acertar", rematou.