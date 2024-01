João Victor: «Não joguei muito no Benfica mas aprendi bastante»

O central João Victor aterrou nesta quarta-feira no Rio de Janeiro para assinar pelo Vasco da Gama. A primeira contratação do clube para 2024 foi recebido por alguns adeptos no aeroporto, mostrando-se satisfeito com o regresso ao Brasil. "Estou muito feliz pelo Vasco ter me escolhido, precisava jogar, há algum tempo que contava com essa oportunidade. Estou muito bem fisicamente pois tenho treinando muito. Tenho jogado menos, mas estou bem fisicamente e preparado para o ano, que vai ser difícil", afirmou aos jornalistas.O jogador, de 25 anos, vai realizar exames médicos e assinar um contrato válido por cinco temporadas. "Estou muito mais evoluído. Infelizmente, não joguei muito no Benfica, mas aprendi bastante. Consegui jogar como lateral e central. Fisicamente evoluí muito também", sublinhou João Victor, que revelou ter conversado bastante com o amigo Lucas Piton, com quem jogou no Corinthians, antes de aceitar a proposta do Vasco."Estou muito feliz, o Vasco é uma das maiores equipes do Brasil. Conversei muito com o Piton. Ele falou muito bem do Vasco, disse-me que a torcida é muito apaixonada e que vai me acolher. Sei da responsabilidade de ter sido uma contratação muito cara, mas vou dar conta do recado", afirmou, pleno de confiança.O clube carioca vai pagar 6 milhões de euros ao Benfica. No entanto, o valor total da operação pode chegar a 8 milhões de euros, de acordo com determinados objetivos previstos em contrato. O pagamento será parcelado em três vezes. O central é a primeira contratação da era Alexandre Mattos, que conduziu as conversas com o diretor-desportivo do Benfica, Rui Pedro Braz, em parceria com o agente do jogador, Paulo Pitombeira. O investimento avultado é visto internamente como uma sinalização de força do Vasco no mercado para a próxima temporada.