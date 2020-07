Joga bem e vende muito: Kalou segue as pisadas de Honda no Botafogo

A contratação do japonês Keisuke Honda pelo Botafogo foi um dos sucessos do ano por terras brasileiras. O emblema recrutou um grande talento do futebol mundial e ainda um elemento que funciona na perfeição do ponto de vista mediático.

Foi essa, de resto, a chave do negócio que levou o conceituado médio asiático para o Fogão. Para além do que empresta à equipa dentro de campo, Honda é uma 'mina' do ponto de vista do ‘merchandise’ e tem rendido muito dinheiro aos cofres do clube.

Agora a direção do clube voltou a fazer uma contratação tendo a mesma premissa como base - o marfinense Salomon Kalou é craque em campo e também 'vende' muitos artigos. Neste momento, na loja do clube já existem os mais diversos materiais, de copos a máscaras, passando pelas óbvias camisolas e os cachecóis.

"Estou muito feliz com a oportunidade de jogar pelo Botafogo. Botafogo é legião. É o clube mais tradicional do Brasil", disse Kalou à Botafogo TV.

O jogador de 34 anos é esperado no Brasil na próxima semana, sendo que o contrato que rubricou vai até o fim de 2021, num acordo muito semelhante ao de Honda.