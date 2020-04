Jogador brasileiro morre eletrocutado ao lançar papagaio

O lateral-esquerdo Kaio Felipe, de 21 anos, do Independente, da cidade de Limeira, no interior paulista, morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto lançava um papagaio. A tragédida aconteceu terça-feira, dia 28 de abril.





"É com sentimento de pesar que o Independente Futebol Clube comunica o falecimento do jogador Kaio Felipe. Expressamos à família e amigos sinceras condolências", anunciou o Independente na sua conta oficial de Instagram.A tragédia chocou a imprensa paulista. "Tão jovem, tão cheio de vida, tão educado, tão humilde, tão amigo. Fiz uma amizade linda com ele, que começou no sub-20. Até o apelidei de 'Fábio Santos do Pradão' pelos seus golos de penálti e livre", expressou o jornalista brasileiro Edmar Ferreira.Ao todo, Kaio Felipe fez 22 jogos pelo Independente, todos na segunda divisão do campeonato paulista, e marcou seis golos.