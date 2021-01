Jogador brasileiro substituído após ser informado de teste positivo à Covid-19... ao intervalo

O encontro entre Avaí e CSA, da Serie B brasileira, ficou marcado por uma substituição por motivos que ameaçam ser recorrentes no futebol atual. Tudo porque a equipa de Santa Catarina recebeu a notificação no final da primeira parte de que o médio Valdívia tinha testado positivo à Covid-19 no exame feito na manhã da partida.





Por isso, mal o apito soou para o descanso e assim que chegou aos balneários, o médio foi de imediato isolado dos restantes colegas, sendo substituído por Renato. De acordo com o que foi relatado, Valdívia teve resultado negativo no teste efetuado na véspera da partida, tendo o positivo sido detetado no teste que foi feito pela manhã, no caso já tendo em vista o duelo de terça-feira, com o Juventude.