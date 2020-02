Jogador de Jorge Jesus recuperou carteira graças ao... Twitter

Tantas vezes palco de situações polémicas, algumas delas provocadas até pelos próprios jogadores, as redes sociais podem também permitir algo de positivo. Que o diga Gerson, médio do Flamengo de Jorge Jesus, que graças a uma publicação feita no Twitter conseguiu recuperar a sua carteira com todos os documentos lá dentro.





Fala, galera. Ontem, na Marina da Glória, perdi minha carteira com todos os meus documentos.



Quem puder compartilhar e me ajudar a encontrar, agradeço demais. — Gerson Santos (@GersonSantos08) February 24, 2020

Agradeço a todos que compartilharam a mensagem. Já encontrei a carteira com meus documentos.



Obrigado ao guarda municipal Gustavo Marcos Fontes Barbosa e seu amigo Gabriel por terem encontrado, guardado e feito contato para entregar. Tmj sempre ‍? — Gerson Santos (@GersonSantos08) February 24, 2020

O apelo inicial foi feito ao final da manhã de ontem, num 'tweet' no qual o jogador de 22 anos detalhava que tinha ficado sem a sua carteira na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, na noite de domingo. "Quem puder compartilhar e me ajudar a encontrar, agradeço demais", escreveu o médio, numa publicação que gerou mais de dez mil partilhas e motivou centenas de comentários, alguns deles com uma dose de ironia à mistura.Ora, ironias ou brincadeiras à parte, certo é que nem duas horas depois o mesmo Gerson recorreu às redes sociais para revelar que o objeto já tinha sido encontrado e para agradecer a quem o ajudou.