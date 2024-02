Jogador do Corinthians investigado após morte de jovem na sequência de ato sexual

Dimas Cândido, jogador de 19 anos dos sub-20 do Corinthians, está a ser investigado pelas autoridades brasileiras depois de uma mulher, da mesma idade, ter morrido com uma hemorragia nos genitais e após quatro paragens cardiorrespiratórias, na sequência de uma relação sexual com o futebolista. A polícia considerou a morte de Livia Gabriele "suspeita" e está a investigar o sucedido.Segundo a imprensa do país, a jovem deu entrada no Hospital Municipal de Tatuapé com um corte de cinco centímetros na vagina. Os médicos fizeram manobras de reanimação e à quarta tentativa a mulher acabou por morrer.Lucas Sarri, tenente da Polícia Militar, explicou a situação à Radio Itatiaia: "Fomos chamados para verificar uma chamada de emergência em PS Tatuapé. Tratava-se de uma jovem de 19 anos que apresentou quatro paragens cardiorrespiratórias consecutivas, uma no local, outra no veículo de emergência e duas no hospital, acabando por não resistir. O jovem afirma que estavam a ter relações sexuais normais. Ela começou a sentir-se mal e chamou a emergência médica."O jogador contou à Polícia Civil uma versão parecida. Disse que mantinha relações sexuais com a jovem quando ela começou a sentir-se mal. Explicou que Livia Gabriele desmaiou e que sagrava dos genitais.Dimas disse que ligou para a linha de emergência e que foi orientado a fazer massagens cardíacas até à chegada da equipa médica. Acrescentou que acompanhou a jovem na ambulância.Em declarações ao jornal 'Metrópoles' o advogado do futebolista, Tiago Lenoir, revelou que o jogador e Livia conheceram-se pelo Instagram há alguns dias e tiveram o primeiro encontro na noite da última terça-feira. "Ele confirmou que tiveram relações sexuais consensuais, com preservativo", disse o advogado, afiançando que nenhum deles bebeu ou usou drogas. "No local havia apenas cigarros eletrónicos, levados por ela.""Ele ficou absolutamente consternado com a morte da jovem", acrescentou Lenoir.Após ser ouvido pela polícia, Dimas foi liberado. A defesa diz que aguarda o desenrolar das investigações sobre o caso e o Corinthians já fez saber que também está a acompanhar o processo.