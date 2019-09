Jogador do Everton responde a Jorge Jesus com Balotelli ao barulho

Jorge Jesus afirmou no fim de semana que o Flamengo " discutia o título em Portugal a brincar " e que em Inglaterra "disputaria os seis primeiros lugares". As palavras do treinador português levaram a várias discussões na TV brasileira e até o internacional brasileiro Richarlison, que joga no Everton, se meteu na questão.No Twitter, a ESPN questionava: "Flamengo lutaria por G-6 na Premier League, como disse Jorge Jesus?" E o avançado do Everton não resistiu a também ele responder... com um gif de Balotelli, avançado que esteve no radar do Flamengo este verão, antes de assinar pelo Brescia.