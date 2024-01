Jogador do Grémio usa camisola XXS por ser demasiado pequeno e criança até brinca com a situação

Yeferson Soteldo, avançado venezuelano de 26 anos, foi um dos destaques da goleada do Grémio ao São Luís (4-1) na segunda jornada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Ao segundo jogo pelos tricolores, o jogador que está emprestado pelo Santos brilhou com um golo, uma assistência e uma exibição de encher o olho e parece ter rapidamente conquistado os corações dos adeptos do clube.Desde as bancadas da Arena do Grémio, uma criança adepta do clube de Porto Alegre levantou o seguinte cartaz: "Soteldo, a tua camisola serve em mim. Dás-ma de presente?" O pedido, com algum humor à mistura, não passou despercebido à comunicação social presente no recinto nem ao próprio jogador, que revelou usar tamanhos de criança devido à sua baixa estatura - mede 1,59 metros: "Gosto muito das crianças. Eu vi o que ela colocou. O que acontece é que a camisola de tamanho 'P' (equivale ao XS em Portugal) ainda é muito grande para mim e eu não gosto. No Santos eu usava 'PP' (equivale ao XXS em Portugal), então neste momento estou a usar o tamanho de criança mesmo, mas de boa. Vou procurar, tentar saber quem ela é e entregar-lhe a minha camisola", brincou o jogador, em declarações citadas pela imprensa brasileira logo após o final da partida.