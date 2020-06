Jogador do Palmeiras acusado de violência doméstica nega versão da ex-mulher à polícia

Dudu, avançado do Palmeiras, está a ser acusado pela ex-mulher de violência doméstica. O caso já chegou às autoridades, tendo o futebolista comparecido voluntariamente no 87.º Distrito Policial de São Paulo, onde negou a versão apresentada por Mallu Ohana.





"Fiquei a saber hoje [terça-feira] que ela estava a acusar-me, liguei para o meu advogado e viemos à delegacia por vontade própria. Apresentei a minha versão do que aconteceu, a delegada escutou, o escrivão escutou. Para que fique tudo esclarecido, vão chegar algumas imagens que provam que não fiz nada", afirmou Dudu à saída das instalações da polícia. "Não teve agressão", sublinhou o jogador do Palmeiras.Entretanto a defesa de Dudu divulgou imagens das câmaras de segurança da parte exterior do condomínio como prova da versão do seu cliente, mas segundo a imprensa brasileira relata, Mallu Ohana alega ter sido agredida na garagem."Neste momento a senhora Mallu está extremamente abalada, porém cansou-se de ficar calada diante de todas as agressões físicas e verbais que sofreu durante os quase 11 anos de convívio com o Eduardo. A verdade já fora demonstrada inclusive com a condenação do Eduardo pela agressão realizada por ele contra a senhora Mallu e sua mãe Tatiana em janeiro de 2013, desta vez novamente tais agressões serão comprovadas. A senhora Mallu, está pronta a elucidar a verdade dos fatos que ocorreram na noite de ontem, bem como as testemunhas que assistiram a todo o ocorrido, inclusive as testemunhas tentaram acalmar os ânimos do Eduardo. Seguiremos lutando em busca da justiça e da verdade", refere a defesa de Mallu Ohana.