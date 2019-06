Jogador do Vasco falecido em acidente de mota seguia sem capacete e a alta velocidade

A polícia do Rio de Janeiro contou ao site UOL que Thalles, bem como os restantes envolvidos noo jogador do Vasco no último sábado, não levavam capacete e seguiam a alta velocidade.O acidente aconteceu por volta das 6h30 da manhã, quando o jogador e a namorada regressavam de um balie funk. A mota de Thalles chocou com outro motociclo e do acidente resultaram duas vítimas mortais (o jogador foi um deles) e quatro feridos.Um dos feridos foi Bianca Ramos, de 34 anos, que foi atropelada por uma das motas. "Quando dei por mim, vi uma mota a vir na minha direção. Eles colidiram e caíram logo no chão", contou ao site UOL.A testemunha confirmou aquilo que já tinha sido dito por um tio do jogador, que os meios de socorro demoraram muito tempo a chegar ao local.Thalles tinha 24 anos e estava emprestado pelo Vasco a Ponte Preta. O treinador Jorginho, que trabalhou com o avançado nos dois clubes (era o seu atual técnico), estava chocado. "Tinha o Thalles como um filho. Tive muitas conversas com ele e numa delas pedi-lhe para não andar de mota. Estou com o coração dilacerado. Mas estou a rezar muito para que Deus console o coração de toda a família", referiu à 'Globo'.