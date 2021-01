Jogador que morreu no acidente de avião tinha assinado há 12 dias: «Queria ajudar a família»

Lucas Praxedes, um dos quatro jogadores do Palmas - da quarta divisão brasileira - que morreu no acidente de aviação que vitimou também o presidente do clube e o piloto -, tinha o sonho de ajudar a família. O jogador, de apenas 23 anos, tinha sido contratado há 12 dias.





"Ele queria dar uma vida melhor à nossa família, aos nossos pais. Corria atrás de um sonho, que era a carreira de jogador. Estava bem no Palmas, era uma oportunidade de ouro para ele", conta Diego, irmão de Lucas, em declarações ao Globo Esporte."Nós diziamos-lhe 'quando a oportunidade aparecer abraças. Tens de te dedicar ao máximo porque com força de vontade vais conseguir concretizar esse sonho'. E era isso que ele fazia, encarou esta oportunidade, que era longe de casa, mas para ele era uma boa oportunidade", acrescentou o irmão.A namorada, Maria Júlia, conta que ambos tinham planos para o futuro. "Ele pensava sempre em nós e na família. 'Amor, eu vou, vou ganhar um pouco melhor para podermos juntar algum dinheiro, comprarmos a nossa casa e ajudar a minha mãe', disse-me ele."