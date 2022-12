Jogador que sobreviveu ao desastre áereo da Chapecoense assina pelo Juventude

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Alan Ruschel vai jogar, aos 33 anos, no Londrina, da Série B brasileira. O futebolista brasileiro foi um de seis sobreviventes do desastre aéreo que assolou a Chapecoense em 2016, vitimando 71 pessoas, entre tripulantes e membros do clube.O experiente defesa canarinho regressa a um clube que representou em duas ocasiões. "É um momento único na minha vida e na minha carreira. Eu que cresci aqui nos alojamentos, vivi aqui a minha formação como ser humano, voltar para o Jaconi é muito bom. Estou feliz e espero fazer uma história de conquistas. Sou juventudista de coração, assim como a minha esposa e toda a família", garantiu Ruschel.