Jogadora do Corinthians provoca Vítor Pereira nas redes sociais

Victoria Albuquerque, médio da equipa feminina do Corinthians, recorreu às redes sociais para deixar uma pequena provocação a Vítor Pereira, treinador português que trocou o Timão pelo Flamengo no início do ano. Minutos após a derrota do Mengão frente ao Al Hilal nas meias-finais do Mundial de Clubes, a jogadora do Corinthians escreveu o nome do técnico luso no Twitter, seguido de vários emojis.





Vitor Pereira — Victoria Albuquerque (@vicalbuquerq) February 7, 2023

A publicação já foi vista por mais de 245 mil usuários.