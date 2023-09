Jogadoras do Santos acusam treinador de "não usar roupa íntima" e deixar "transparecer o órgão genital"

O 'Globo Esporte' relata esta sexta-feira que o treinador da equipa feminina do Santos foi despedido depois de as jogadoras terem apresentado queixas de assédio moral e sexual visando o técnico. Segundo a mesma publicação, as futebolistas entregaram à direção cartas escritas à mão, relatando diversas situações "desrespeitosas" sob a liderança de Kleiton Lima.Nas cartas, entregues a Aline Xavier, supervisora da equipa, que por sua vez as encaminhou para a direção, as jogadoras queixaram-se da roupa utilizada pelo treinador, que "deixava transparecer o órgão genital". Outras garantiam que Kleiton Lima não usava "roupa íntima"."Mas também estou cansada dos seus comentários sobre os nossos corpos de uma maneira desrespeitosa. Estou cansada de seus toques de maneira indevida", contou uma jogadoras numa das cartas, revelada pelo 'Globo Esporte'."As suas vestimentas não são adequadas ao ambiente de trabalho, pois deixa transparecer o seu órgão genital nas calças/calções, principalmente por estar num departamento feminino, tornando o ambiente desconfortável", conta outra."O treinador falta diariamente ao respeito de constrangedora e desrespeitosa, usando expressões como 'xerecada' e 'tetada'. Muitas das vezes o técnico não usa roupas adequadas, transparecendo o seu órgão genital e causando desconforto no ambiente de trabalho."