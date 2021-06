Jogadores da seleção brasileira ponderam não participar na Copa América... no Brasil

Os jogadores da seleção do Brasil ponderam a possibilidade de não participarem na Copa do América, prova que o país vai receber, a partir do próximo dia 13, depois de a Argentina e a Colômbia a terem recusado, por causa da pandemia.





Segundo a imprensa brasileira, os futebolistas falaram com Tite, o selecionador, com a sua equipa técnica e com o presidente da CBF, Rogério Caboclo. A este último terão manifestado o seu desagrado pelo facto de terem sabido através da imprensa e das redes sociais que o país ia receber a prova."Temos uma opinião muito clara e fomos lealmente, numa sequência cronológica, eu e o Juninho, dizendo ao presidente qual era nossa opinião. Depois, pedimos aos atletas para se focarem apenas no jogo contra o Equador. Eles solicitaram uma conversa direta com o presidente e a partir daí a posição deles também ficou clara. Temos uma opinião, mas não vamos torná-la pública agora. A nossa prioridade é jogar bem e ganhar o jogo contra o Equador. Entendemos que depois desta data FIFA as situações vão ficar claras", contou Tite na conferência de imprensa de antevisão do jogo de amanhã, com o Equador, na qualificação para o Mundial de 2022.Estava previsto que Casemiro falasse à imprensa, mas os jogadores decidiram cancelar todas as conferências de imprensa dos atletas. "No momento oportuno eles vão manifestar-se", acrescentou Tite.