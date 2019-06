«Jogadores do Flamengo que atacam e voltam a passo vão sofrer nas mãos de Jorge Jesus»

René Simões, antigo treinador brasileiro, considera que muitos futebolistas do Flamengo vão sentir na pele a exigência de Jorge Jesus. Num programa da 'Fox Sports', o ex-técnico destacou os méritos do português e lançou um aviso ao plantel do Mengão."O Flamengo vai ter um problema na mão dele. É muito bom treinador, conheço-o bem desde 2012, quando eu estava no São Paulo quis trazê-lo para fazer um seminário, o técnico escolhido era ele pelo que faz dentro de campo, pela forma como monta toda a parte estatística da equipa", começou por dizer Simões.A falta de intensidade será, no entender de René, a maior dificuldade a ultrapassar por Jesus: "A equipa do Flamengo, na produção coletiva, o atacar com onze e defender com onze, atacar preparando-se para defender e defender preparando-se para atacar, peca muito nisso. Esses jogadores que atacam e voltam a passo, que saem bem devagar da área e não rápido, esses 'caras' vão sofer na mão dele. [Jesus] É alguém de jogar sempre em linhas muito apertadas e trabalhando em bloco, intensidade alta. Não vai ser fácil para esses jogadores adaptarem-se... Alguns deles não tiveram sucesso na Europa exatamente por isso. Vão ter que mudar a forma de jogar, ou então vão ficar apertados."