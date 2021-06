Jogadores do Palmeiras serão vacinados contra a Covid-19 no Paraguai

O Palmeiras, de Abel Ferreira, vai ser vacinado contra a covid-19 no Paraguai, para onde viaja segunda-feira, com vacinas distribuídas pela CONMEBOL, autoridade máxima do futebol sul-americano.

O campeão da Taça Libertadores vai beneficiar do donativo do laboratório chinês Sinovac, de 50.000 doses, que serão usadas para imunizar as equipas que disputam a Taça Libertadores e Taça Sul-Americana, bem como a Copa América, que principia domingo no Brasil.

O clube classifica a sua atitude como "positiva para o combate à pandemia" e realça o facto de ao viajarem para o país vizinho "não estar a violar os princípios e normas do plano nacional de imunização" do Brasil.

A ideia da CONMEBOL era distribuir os fármacos por cada país, porém, no caso do Brasil, a legislação obriga a que as vacinas que entrem no país sejam distribuídas pelo sistema público de saúde e sejam aplicadas segundo o cronograma oficial.

Assim, o Palmeiras segue-se ao Atlético Goianiense e ao Atlético Mineiro, que também foram vacinados no Paraguai.

"Estamos perante uma situação excecional, que transcende fronteiras. Entendemos que, nestas circunstâncias, cabe a cada cidadão decidir como proceder. A instituição está a dar aos seus colaboradores todas as condições para tomar a sua decisão", acrescentou o clube de São Paulo.