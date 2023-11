John Textor dispara sem medos: «Estou aqui para botar fogo»

John Textor, dono da SAF Botafogo, voltou ao ataque depois de ter criticado tudo e todos no final do desafio frente ao Palmeiras (3-4).

O empresário norte-americano declarou que não vai mudar uma vírgula aquilo que disse e reiterou a vontade de continuar a lutar pelo clube: "As nossas ambições são claras pelo nosso nome... Botafogo. Invisto profunda e apaixonadamente nas comunidades que sirvo. O meu amor pelas pessoas do Brasil cresce forte a cada abraço. Fui convidado por pessoas sábias no nosso governo, para ajudar a trazer mudança para o bonito jogo do Brasil. Não vou recuar quando for desafiado por pessoas em posição de poder que vão fazer de tudo, e falar de tudo, para se agarrar ao poder. Nós somos Botafogo. Estou aqui para botar fogo."