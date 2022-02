Textor e uma possível transferência de Suárez para o Botafogo: «Não é verdade, mas seria divertido...»

John Textor recorreu esta segunda-feira à sua página oficial do Twitter para comentar uma possível transferência de Luis Suárez, atual avançado do Atlético Madrid, para o Botafogo, clube que o empresário norte-americano comprou 90 por cento das ações da SAF (Sociedade Anónima do Futebol).

O empresário, que esteve recentemente associado a um possível investimento na SAD do Benfica, partilhou uma notícia de um órgão de comunicação brasileiro, que dava conta de que o clube tinha encetado conversações com o internacional uruguaio, rumores que o sócio maioritário do clube brasileiro negou... de forma enigmática. "Finalmente, uma estória sobre a qual eu posso me debruçar. Não é verdade, mas seria divertido refletir sobre", escreveu.