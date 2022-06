John Textor investirá forte

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

John Textor, empresário norte-americano que adquiriu recentemente o Botafogo, revelou que vai tentar reforçar a equipa treinada por Luís Castro com craques de nível mundial. “Vou atrás de jogadores que têm 2% de possibilidade de vir. Se sonho com Cavani ou James Rodríguez, vou tentar contratá-los. É irracional alguém dizer que isso é um fracasso. Vamos continuar a tentar esses grandes jogadores”, sustentou John Textor, que confirmou que tentou a contratação de James. “Ele quer voltar à Europa. Vamos ver o que lhe vão oferecer, vamos continuar atentos à situação”, frisou.

John Textor revelou ainda um objetivo ambicioso para o clube. “Temos um plano de longo prazo. Gostaria de ver o centro de treinos, a parte social do clube e o estádio no mesmo lugar só. Mas esse é um plano a três anos. Estamos à procura de terrenos”, disse o empresário, referindo ainda que irá “a curto prazo fazer reformas no estádio Engenhão.”