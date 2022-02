John Textor já injetou primeira tranche no Botafogo: clube vai colocar a 'casa em ordem'

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

John Textor já começou a injetar dinheiro no Botafogo. Segundo o 'Globoesporte', o clube do Rio Janeiro recebeu a primeira parcela, na ordem dos 8,4 milhões de euros - de um total nunca inferior a 67 M€.Boa parte desta verba será agora utilizada para pagar dívidas de curto prazo, nomeadamente a jogadores e ao Estado brasileiro.Recorde-se que o empresário norte-americano esteve em conversações com o Benfica, contactos esses que caíram ontem por terra, segundo anunciou o próprio clube encarnado.