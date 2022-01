John Textor recebido como herói pelos adeptos do Botafogo

John Textor foi recebido como um verdadeiro herói por perto de 100 adeptos do Botafogo no Aeroporto Santos Dumont. O empresário norte-americano consumará a operação de compra da Sociedade Anónima do clube carioca e irá investir cerca de 65 milhões de euros para tentar efetivar o regresso da equipa à Série A do Brasileirão.

"É o resultado de um longo período de negociações. Ainda faltam detalhes mas esperamos finalizar isso nas próximas horas para assinar a oferta. John Textor mostra-se muito entusiasmado com o calor dos adeptos e a interação nas redes sociais. Mostra uma vontade de fazer um grande trabalho aqui no Botafogo. Disse que gostaria de ter um clube tradicional, com torcida, para fazer história no futebol brasileiro", revelou André Chame, porta-voz do milionário.

Na área! John Textor chega ao Rio para mais uma etapa da negociação envolvendo a Botafogo SAF. Norte-americano recebeu o carinho dos botafoguenses no aeroporto pic.twitter.com/hBJQpFGn9z — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 7, 2022