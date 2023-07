John Textor: «Sigo Bruno Lage com atenção há muitos anos»

Depois da saída de Luís Castro para o Al Nassr, o Botafogo escolheu outro português: Bruno Lage. "Estamos aqui para apresentar um homem especial que veio nos ajudar. Bruno, obrigado por se juntar a nós num ano tão especial. É uma situação incomum. Não consigo pensar em exemplos de um equipa estar tão bem, na liderança, e perder o treinador. É uma felicidade sermos uma família Botafogo. Somos parte de uma plataforma multiclube, o que nos permite uma rede de conexão para superarmos o problemas", atirou John Textor, empresário que também tem participação no Lyon (França) e Crystal Palace (Inglaterra)."Foi essa rede que me fez acompanhar o Bruno noutros trabalhos. Sigo Bruno Lage com atenção há muitos anos. Gosto de assistir aos jogos, centenas deles, e ele fez-me assistir a vários. Começou da melhor forma a nossa relação. É uma situação incomum, tivemos de trazer alguém muito bom, muito rápido, para manter a nossa temporada incrível", acrescentou Textor.O Botagofo lidera o Brasileirão com 36 pontos em 14 jogos, mais 10 do que Flamengo e Grémio.