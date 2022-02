John Textor sonha com Cavani e Marcelo para o Botafogo

John Textor, investidor norte-americano que mostrou interesse na compra de parte da SAD do Benfica, está perto de adquirir 90% do capital do Botafogo mas está também a deixar os adeptos daquele clube com água na boca. Tudo porque deu conta do interesse em Marcelo (Real Madrid) e Cavani (Manchester United), dois futebolistas que findam contrato com os respetivos clubes em junho próximo."Sobre jogadores de classe mundial... O Marcelo... meu Deus, é fantástico. Nós adoramo-lo, certo? E também um dos meus favoritos para voltar para a América do Sul um dia, que é o Cavani, Edinson Cavani. Sim, eu vou tentar esses todos, certo? Acho que nós temos a habilidade… Se qualquer um desses jogadores realmente quiser voltar [para a América do Sul], nós temos mais ferramentas para os recrutar do que os outros. Pois não é apenas o Botafogo, é o futebol. Temos como compensar pessoas, não só como jogadores, mas também como celebridades", assumiu Textor em declarações ao 'Canal do TF', no Youtube.