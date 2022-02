John Textor ultima compra do Botafogo e negoceia treinador: «Amamos o Luís Castro»

John Textor chegou esta manhã ao Rio de Janeiro para finalizar a compra do Botafogo e ainda no aeroporto o investidor norte-americano falou de Luís Castro, o treinador pretendido para treinar o clube do Rio de Janeiro."É verdade que o Luís Castro continua a ser o nosso nome favorito e continuamos a falar com ele ativamente. Tem contrato com outra equipa, por isso temos que ter cuidado. Mas amamos o Luís Castro, achamos que é o homem certo, só que temos muito trabalho para fazer porque está vinculado a um clube. Amamo-lo, depende dele e do clube. Acho que devemos ter novidades nos próximos dias", explicou Textor, citado pelo 'Globoesporte', sobre o técnico português ainda vinculado ao Al-Duhail, do Qatar.A rescisão pode custar 1 milhão de euros. "Teríamos de chegar a acordo com o clube, segundo as regras da FIFA. Mas ele é um homem com uma ótima reputação, não é à toa. É um bom técnico, bom professor, o trabalho que fez nos escalões de formação do FC Porto é marcante. É isso que precisamos aqui, um técnico que venha para vencer rápido. Mas também um técnico que tenha entendimento e sensibilidade para reestruturar a formação. Precisamos de um homem que resolva tudo", acrescentou.Textor reconheceu, também, o interesse do Botafogo em Edinson Cavani, avançado uruguaio do Manchester United que termina contrato no final da época. "Falei com pessoas que lhe são próximas, gosto dele há muito tempo. Mas essas coisas envolvem mais do que apenas fazer um acordo com o clube. Muitas pessoas querem o Cavani. Registámos o interesse, mas tenho certeza que não estamos sozinhos."