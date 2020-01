Jorge Jesus à chegada ao Brasil: «Vamos acabar com a especulação»

Jorge Jesus ja está no Brasil e prepara-se para renovar com o Flamengo. Pelo menos é essa a intenção do treinador português segundo as suas declarações à chegada.





Jorge Jesus fala de tudo à partida para o Brasil

"Vamos acabar com a especulação. Quero que todos os flamenguistas percebam isso. Nós, Braz, eu, Bruno (Spindel) e o presidente, antes de acabar a temporada reunimo-nos para pensar nesta possibilidade. Da minha parte, disse que só queria pensar nisso quando acabasse o Mundial. Foi isso. Estou a chegar ao Brasil, e seguramente estamos em sintonia e vamos conversar. Não vai haver problema", afirmou.Antes de partir para o Rio de Janeiro, Jorge Jesus também falou com a comunicação social portuguesa.