Jorge Jesus aposta no sucesso de João Félix: «Vai ser um dos grandes jogadores da Europa»

Na segunda parte da entrevista ao canal Zico 10, Jorge Jesus deixou elogios a João Félix, avançado contratado pelo At. Madrid, a quem perspetiva muito sucesso.





"Vai ser um dos grandes jogadores da Europa, sem dúvida", disse o técnico do Flamengo, equipa que compara ao ‘seu’ Benfica. "No meu primeiro ano criámos uma equipa muito parecida com este Flamengo. Muito forte. No campeonato cilindrávamos e na Europa fui aos ‘quartos’ da Champions e também a duas finais da Liga Europa", recordou o português, que voltou a confessar-se fã de Aimar: "Foi o melhor jogador que treinei."Adepto também do basquetebol, Jesus explicou como foi pioneiro numa estratégia que agora todos copiam. "Não é para me gabar, mas fui eu que trouxe para o futebol, aí há 10 ou 15 anos, os bloqueios. Agora, vês várias equipas do Mundo a fazer isso. Apesar de o VAR ter condicionado, mas pode-se fazer na mesma. É uma questão de saber fazer o contacto", sublinhou Jorge Jesus, que ainda deu a sua opinião sobre o sistema de vídeo-árbitro: "Gosto do VAR, é importante para a verdade desportiva, mas tem de ser mudado."