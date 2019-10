Jorge Jesus aposta tudo na Libertadores e chama ex-FC Porto para jogo decisivo com o Grémio

Mais motivado do que nunca!! Que Deus nos abençoe! Nos vemos logo mais, Nação Rubro-Negra! #FlaxFlu #VamosFlamengo pic.twitter.com/yIfxD3voEu — Diego Ribas (@ribasdiego10) October 20, 2019

Jorge Jesus joga todas as cartas para o encontro diante do Grémio, na próxima quarta-feira, em jogo a contar para a segunda mão da meia-final da Libertadores.Fora da equipa desde julho, após uma lesão sofrida no tornozelo direito na derrota (0-2) do Flamengo diante o Emelec, Diego Rubias, ex-jogador do FC Porto entre 2004 e 2006, foi chamado de volta à equipa e deverá ser mesmo aposta do técnico português no embate 'decisivo' que pode garantir ao Mengão um lugar na final da prova, algo que não acontece há 38 anos.Através das redes sociais, o médio brasileiro de 34 anos mostrou-se satisfeito por voltar às convocatórias da equipa e à competição afirmando: "Mais motivado do que nunca! Que Deus nos abençoe! Nos vemos logo mais, Nação Rubro-Negra!".