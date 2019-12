Jorge Jesus candidato a melhor treinador da América em 2019

Jorge Jesus é candidato a receber o prémio de melhor treinador da América, atribuído pelo jornal uruguaio 'El País' e que distingue também os jogadores. Além do técnico português do Flamengo - que ganhou o Brasileirão e a Taça Libertadores - concorrem na categoria dos treinadores Renato Gaúcho (Grémio), Gustavo Alfaro (Boca Juniors), Marcelo Gallardo (River Plate) e Miguel Ángel Ramírez (Independiente del Valle).Mas as atenções vão estar centradas na eleição do 'Rei das Américas', o melhor jogador do continente. Do Flamengo concorrem o médio uruguaio De Arrascaeta e os avançados Gabriel Barbosa (Gabigol) e Bruno Henrique. Do Grémio está na corrida Everton Cebolinha, que esteve em evidência na vitória da seleção brasileira na Copa América. Os outros jogadores na disputa pelo título 'Rei da América' são Rafael Santos Borré, Enzo Pérez (ex-Benfica) e Franco Armani (todos do River Plate); Esteban Andrada (Boca Juniors); Luis Rodríguez (Colón de Santa Fe) e Cristian Pellerano (Independiente del Valle).Gabriel Arias (Racing), Franco Armani (River Plate), Leonardo Burián (Colón), Esteban Andrada (Boca Juniors) e Pedro Gallese (Alianza Lima).Gonzalo Montiel (River Plate), Rafinha (Flamengo), Dani Alves (São Paulo), Stefan Medina (Monterrey) e Óscar Opazo (Colo Colo).Lisandro López (Boca Junior), Gustavo Gómez (Palmeiras), Fabrico Formiliano (Peñarol), Pedro Geromel (Grêmio) e Rodrigo Caio (Flamengo), Javier Pinola (River Plate), Victor Cuesta (Internacional), Carlos Izquierdoz (Boca), Walter Kannemann (Grêmio) e William Tesillo (León).Reinaldo (São Paulo), Bruno Pittón (San Lorenzo), Matías Viña (Nacional), Santiago Arzamendia (Cerro Porteño) e Filipe Luis (Flamengo).Enzo Pérez (River Plate), Bruno Henrique (Palmeiras), Cristian Pellerano (Independiente del Valle), Gerson (Flamengo) e Jefferson Orejuela (LDU), Patrick (Internacional), Ignacio Fernández (River Plate), Alexis Mac Allister (Boca), Jarlan Barrera (Atlético Nacional) e Nicolás Domínguez (Vélez).Yeferson Soteldo (Santos), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Luis Rodríguez (Colón), José Pedro Fuenzalida (Universidad Católica) e Nicolás De La Cruz (River), Éverton Ribeiro (Flamengo), Brian Lozano (Santos Laguna), Everton (Grêmio), Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders) e Bruno Henrique (Flamengo).Silvio Romero (Independiente), Roque Santa Cruz (Olimpia), Rafael Santos Borré (River Plate), Alejandro Cabeza (Independiente del Valle) e Carlos Vela (Los Ángeles FC), Alan Pulido (Chivas), Paolo Guerrero (Internacional), Gabriel Barbosa (Flamengo), Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy) e Marco Ruben (Athletico-PR).Marcelo Gallardo (River), Jorge Jesus (Flamengo), Renato Gaúcho (Gremio), Miguel Ángel Ramírez (Independiente del Valle) e Gustavo Alfaro (Boca Juniors).