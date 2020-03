Jorge Jesus chamado para testes de despiste ao coronavírus

A formação do Flamengo foi chamada para realizar testes de despiste ao coronavírus esta sexta-feira, depois de o clube registar dois casos suspeitos. Jorge Jesus e a restante equipa técnica, no qual constam os portugueses João de Deus, Rodrigo Quintas, Tiago Oliveira, Mário Monteiro, Márcio Sampaio e Gil Henriques, vão cumprir os exames, naquela que é tida como uma medida preventiva.





Entre os casos suspeitos conta-se o vice-presidente de Embaixadas e Consulados, Maurícios Gomes de Mattos, que viajou recentemente da Europa, mais concretamente em Espanha, onde visitou o Real Madrid e Barcelona, na companhia do presidente do Mengão Rodolfo Landim e o 'vice' da comunicação, Gustavo Oliveira. De Espanha, o trio seguiu diretamente para Barranquilla, na Colômbia, onde o Flamengo cumpriu a estreia na Taça Libertadores, contra o Junior. Toda a equipa presente na Colômbia vai cumprir o período de observação ao surto de coronavírus.O Flamengo volta ao relvado este sábado, às 18 horas, contra a Portuguesa no Maracanã.