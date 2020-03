Jorge Jesus confessa: «Perdi um amigo em Portugal devido ao coronavírus»

Após a vitória do Flamengo diante da Portuguesa (2-1), para o estadual do Rio de Janeiro, Jorge Jesus revelou que "perdeu um amigo" em Portugal devido ao surto de coronavírus. Questionado pela Fla TV sobre o facto de hoje ter atuado à porta fechada, o treinador português, algo emocionado, falou num momento "aflitivo" e disse que os jogos têm de parar.





"Hoje foi tudo emocionalmente muito complicado. Nunca joguei sem adeptos e espero que seja o primeiro e último jogo. É uma coisa aflitiva, não há futebol sem adeptos. O outro aspeto tem a ver com a parte emocional. Testes à equipa, preocupações, as nossas famílias, tudo isto está a ser um problema muito grande na estrutura do Flamengo. Sou português, sei o que se está a passar em Portugal... Já perdi um amigo em Portugal, hoje estou a perceber o que é isto, é preciso começarmos a pensar aqui. Isto mexeu com a equipa sentimentalmente, acho que isto vai ter de parar. Na próxima jornada não pode haver jogos do estadual. O Flamengo é uma coisa que está no risco. Tivemos contacto com uma pessoa e não sabemos o que pode acontecer", referiu Jesus.Sobre a partida, JJ destacou a superioridade da sua formação: "Esta é uma equipa que acredita sempre que pode ganhar, vamos massacrando, massacrando... o adversário fez um remate à baliza e fez golo. Fez o que lhe competia, não tem a nossa qualidade, nem pouco mais ou menos, e defendeu mais atrás. Mas fomos percebendo o jogo deles e introduzindo novos jogadores. Se durasse mais tempo fazíamos mais golos."