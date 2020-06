Jorge Jesus confirma renovação pelo Flamengo: «Relações de amizade foram determinantes»

Jorge Jesus confirmou no Instagram a renovação do contrato com o Flamengo por mais uma época. O técnico garante que a amizade que nutre pelas pessoas do clube do Rio de Janeiro foi determinante para o prolongamento do vínculo.





"Os meus representantes chegaram a um acordo hoje com a direção do Flamengo para a renovac¸a~o do meu contrato por mais um ano. As minhas relac¸o~es de amizade com todos jogadores, a estrutura do clube e a Nac¸a~o Rubro-Negra foram determinantes para tocar o meu corac¸a~o e falaram mais alto na minha decisa~o. Obrigado a todos pelo carinho, pelo reconhecimento e apoio ao nosso trabalho", escreveu Jorge Jesus.