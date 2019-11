«Jorge Jesus conquista América com ciência que ele mesmo inventou»: o que diz a imprensa brasileira

O jogo que fica para a história na carreira de Jorge Jesus visto pela imprensa internacional



O Flamengo, orientado pelo português Jorge Jesus, conquistou este sábado pela segunda vez a Taça Libertadores, 38 anos depois, ao vencer o detentor do título River Plate por 2-1, na final da 60.ª edição da prova. Jogo com amplo destaque em todo o mundo e que está a render muitos elogios ao treinador português."Jorge Jesus conquista América com ciência que ele mesmo inventou", escreve a Folha de São Paulo, num artigo em que recorda toda a carreira do treinador português.O mesmo jornal escreve ainda: «Em apenas 5 meses, Jesus chega ao auge em carreira de quase 30 anos»No Estádio Monumental, em Lima, no Peru, dois golos do ex-benfiquista Gabriel Barbosa, aos 89 e 90+2 minutos, deram o troféu aos brasileiros, depois de o colombiano Santos Borré dar vantagem aos argentinos, aos 14.Os cariocas, que podem conquistar no domingo o sexto título de campeões brasileiros, só tinham conquistado o cetro uma vez, em 1981, então numa final com os chilenos do Cobreloa.