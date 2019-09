Jorge Jesus critica Guerrero: «Facilitou e tirou a equipa dele do jogo»

Flamengo venceu mas Rafinha ouviu das boas de Jorge Jesus Flamengo venceu mas Rafinha ouviu das boas de Jorge Jesus

O Flamengo de Jorge Jesus somou a oitava vitória seguida no campeonato ao vencer o Internacional, por 3-1 , na madrugada desta quinta-feira.O jogo ficou marcado por duas expulsões do Internacional ainda na 1.ª parte do encontro: Bruno Vieira recebeu ordem de expulsão aos 19 minutos, por travar em falta Gabigol que seguia isolado para a baliza, e Guerrero aos protestos, após um choque com Rodrigo Caio, com direito a um corte no sobrolho."O equilíbrio mental é muito importante. Temos que ter o emocional muito forte. Quando as coisas correm bem, é fácil. Difícil é quando as coisas não estão bem. Gosto muito do Guerrero, mas ele não pode fazer o que fez hoje. Facilitou e tirou a equipe dele do jogo. Nós também colocamos água na fervura, tentamos acalmar nossos jogadores. Existem situações que poderíamos ter evitado, mas fizemos o que devíamos fazer", afirmou Jorge Jesus na conferência após o jogo com o Internacional.