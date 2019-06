Jorge Jesus dá exemplo do que fez no Benfica e quer repetir no Flamengo: «Ganhei tudo»

Jorge Jesus é o novo treinador do Flamengo . O treinador português vai assinar contrato por um ano com o emblema brasileiro, um acordo alcançado esta manhã em Madrid."O que me convenceu principalmente foi a grandeza do Flamengo. São quatro os clubes mais famosos do mundo: Flamengo, Boca Juniors, Barcelona e Real Madrid. Portanto foi um dos motivos para eu aceitar, além de ganhar títulos. O Flamengo irá dar-me uma possibilidade de ganhar a Libertadores, de ganhar o Mundial. Fiquei muitos anos no Benfica e ganhei tudo. E esse é o objetivo maior que fez com que eu aceitasse o desafio do Flamengo", disse Jesus, citado pelo Globoesporte, após o encontro com o presidente do clube, Rodolfo Landim.E prosseguiu, sublinhando que ainda não definiu a comissão técnica e anunciando que começa a trabalhar hoje. "Tenho o sonho de treinar no Brasil, e o Flamengo é uma das equipas mais fortes do Brasil. Vou falar com a minha equipa técnica. Ainda não está definido se eles irão comigo. Tinha várias propostas em cima da mesa, e vou começar a partir de hoje"."Conheço todos jogadores do Flamengo, mas não trabalhei com nenhum. Em Portugal acompanho [o futebol brasileiro] pelo Premiere. Acompanho 24 horas o futebol brasileiro, vários programas de televisão", fez questão de sublinhar.Já de olho no trabalho, JJ não fugiu ao tema reforços. "É verdade que o Flamengo não é campeão (brasileiro) há 10 anos. Mas é o Flamengo. É um clube que tem estrutura, qualidade, bons jogadores, e podemos formar na minha opinião uma boa equipa. Acredito que vai contratar um ou outro jogador que considere importantes. Difícil levar jogadores portugueses por questões financeiras. Jogadores têm carreiras curtas e, financeiramente, não vale ir para o Brasil. Eles têm uma carreira muito mais curta do que a minha, que sou treinador. Então é difícil. Mas hoje o jogador brasileiro recebe um salário que pode competir com muitos países. Não digo Inglaterra, mas em outros países da Europa".