Jorge Jesus deixa mensagem a poucas horas da final do Carioca

Jorge Jesus recorreu à sua conta na rede social Instagram para deixar uma mensagem à falange de apoio do Flamengo, isto a poucas horas do clássico com o Fluminense, que definirá qual a equipa que ganhará o estadual Carioca, mas que também pode ser a sua última no comando do emblema do Rio de Janeiro.





"Que a Nação Rubro-negra possa festejar mais um título", escreveu o técnico português numa publicação na qual foi limitada a função de deixar comentários.