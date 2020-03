Jorge Jesus 'desiste' de Real e Barcelona: «Quando sair do Brasil volto para Portugal»

Jorge Jesus admitiu que quando sair do Flamengo deverá regressar ao campeonato português. Numa entrevista à Sport TV+, que será transmitida esta quinta-feira na íntegra, o treinador referiu que já perdeu a esperança em poder vir a orientar as duas equipas que considera serem mesmo de topo mundial.





"Vives numa paixão que é o futebol e a partir daqui o que te pode inspirar? Nada mais, a não ser voltar ao meu país. O que meu interessa ir para a Europa treinar uma equipa em que o ambiente de jogo e paixão não tem nada a ver com o brasileiro? Não me interessa. Estou convencido que no dia em que sair do Brasil vou voltar para Portugal. No futebol não podemos dizer taxativamente que é assim mas acho que aquele meu sonho de duas ou três equipas na Europa não irá realizar-se. Por isso, saindo de um dos maiores clubes do Mundo só posso voltar a Portugal", começou por dizer o treinador do Flamengo, confirmando que os clubes a que se referia eram Real Madrid e Barcelona: "Nem que ganhe novamente a Libertadores ou seja campeão do Mundo, aquelas duas equipa que destaco como as de sonho... não se vai realizar. Por tanto, tudo o resto a mim pouco me diz."JJ garantiu ainda que não foi abordado por qualquer equipa portuguesa, mesmo sem se alongar muito nesse ponto: "Não tenho nem quero entrar nessa lógica de poder perturbar qualquer trabalho que esteja a ser realizado em Portugal mas tenho o direito, como português, de dizer que quero voltar quando sair do Brasil. Não quer dizer que aconteça mas é uma perspetiva da minha carreira."